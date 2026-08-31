El Comité de Precios de Combustibles de EAU anuncia las tarifas para septiembre

El Comité de Precios de Combustibles de EAU anuncia las tarifas para septiembre

ABU DABI, 31 de agosto de 2026 (WAM) – El Comité de Precios de Combustibles de Emiratos Árabes Unidos aprobó los precios de los carburantes para septiembre de 2026, con ajustes en la gasolina de entre el 5,56% y el 5,87%.

Los precios se fijaron de acuerdo con el mecanismo mensual de fijación de precios de los combustibles de EAU, que sigue la evolución de los precios mundiales de la energía y refleja los cambios en el mercado nacional.

Los precios aprobados son los siguientes:

Super “98”: 3,80 dírhams por litro.

Special “95”: 3,69 dírhams por litro.

E-Plus “91”: 3,61 dírhams por litro.

Diésel: 4,30 dírhams por litro.