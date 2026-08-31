El Comité de Precios de Combustibles de EAU anuncia las tarifas para septiembre

ABU DABI, 31 de agosto de 2026 (WAM) – El Comité de Precios de Combustibles de Emiratos Árabes Unidos aprobó los precios de los carburantes para septiembre de 2026, con ajustes en la gasolina de entre el 5,56% y el 5,87%.

Los precios se fijaron de acuerdo con el mecanismo mensual de fijación de precios de los combustibles de EAU, que sigue la evolución de los precios mundiales de la energía y refleja los cambios en el mercado nacional.

Los precios aprobados son los siguientes:

Super “98”: 3,80 dírhams por litro.

Special “95”: 3,69 dírhams por litro.

E-Plus “91”: 3,61 dírhams por litro.

Diésel: 4,30 dírhams por litro.