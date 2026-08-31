Los dirigentes de EAU felicitan a la presidenta de Trinidad y Tobago por el Día de la Independencia

ABU DABI, 31 de agosto de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación a la presidenta de la República de Trinidad y Tobago, Christine Kangaloo, con motivo del Día de la Independencia de su país.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de EAU y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares a la presidenta de la República de Trinidad y Tobago y a la primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, con motivo de la celebración.