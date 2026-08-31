La Fuerza Aérea de EAU responde ante un dron procedente de Irán sobre aguas territoriales

ABU DABI, 31 de agosto de 2026 (WAM) – El Ministerio de Defensa anunció que la Fuerza Aérea de Emiratos Árabes Unidos respondió ante un vehículo aéreo no tripulado (UAV) detectado sobre las aguas territoriales del país y que se aproximaba desde Irán.

El Ministerio afirmó que las Fuerzas Armadas se mantienen en un elevado estado de preparación para hacer frente a cualquier posible amenaza, mientras que los sistemas de defensa aérea continúan vigilando y protegiendo el espacio aéreo del país las 24 horas del día.