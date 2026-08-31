La Fuerza Aérea de EAU responde ante un dron procedente de Irán sobre aguas territoriales

La Fuerza Aérea de EAU responde ante un dron procedente de Irán sobre aguas territoriales

ABU DABI, 31 de agosto de 2026 (WAM) – El Ministerio de Defensa anunció que la Fuerza Aérea de Emiratos Árabes Unidos respondió ante un vehículo aéreo no tripulado (UAV) detectado sobre las aguas territoriales del país y que se aproximaba desde Irán.

El Ministerio afirmó que las Fuerzas Armadas se mantienen en un elevado estado de preparación para hacer frente a cualquier posible amenaza, mientras que los sistemas de defensa aérea continúan vigilando y protegiendo el espacio aéreo del país las 24 horas del día.