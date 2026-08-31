El Ministerio de Defensa desmiente las informaciones sobre un ataque contra la Base Aérea de Al Menhad

ABU DABI, 31 de agosto de 2026 (WAM) -- El Ministerio de Defensa desmintió las informaciones difundidas por algunos medios que aseguraban que la Base Aérea de Al Menhad había sido atacada con misiles y confirmó que esas afirmaciones son falsas.

El Ministerio señaló que las Fuerzas Armadas se mantienen en un elevado estado de preparación para responder a cualquier amenaza que pueda surgir, con el objetivo de salvaguardar la soberanía, la seguridad y la estabilidad de Emiratos Árabes Unidos.

Asimismo, instó a la población a recurrir a fuentes oficiales para obtener información y a abstenerse de difundir rumores o datos inexactos.