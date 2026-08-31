El Ministerio de Defensa desmiente las informaciones sobre un ataque contra la Base Aérea de Al Menhad

El Ministerio de Defensa desmiente las informaciones sobre un ataque contra la Base Aérea de Al Menhad

ABU DABI, 31 de agosto de 2026 (WAM) -- El Ministerio de Defensa desmintió las informaciones difundidas por algunos medios que aseguraban que la Base Aérea de Al Menhad había sido atacada con misiles y confirmó que esas afirmaciones son falsas.

El Ministerio señaló que las Fuerzas Armadas se mantienen en un elevado estado de preparación para responder a cualquier amenaza que pueda surgir, con el objetivo de salvaguardar la soberanía, la seguridad y la estabilidad de Emiratos Árabes Unidos.

Asimismo, instó a la población a recurrir a fuentes oficiales para obtener información y a abstenerse de difundir rumores o datos inexactos.