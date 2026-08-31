EAU condena enérgicamente los ataques hostiles contra Jordania

ABU DABI, 31 de agosto de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos condenó en los términos más enérgicos los ataques hostiles con misiles contra Jordania.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores (MoFA) afirmó que estos ataques hostiles constituyen una flagrante violación de la soberanía de Jordania y una amenaza para su seguridad y estabilidad.

El Ministerio reiteró la plena solidaridad de EAU con Jordania y su apoyo a todas las medidas destinadas a salvaguardar su seguridad y estabilidad.