EAU condena enérgicamente el ataque hostil iraní contra el país

ABU DABI, 31 de agosto de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos condenó enérgicamente el ataque hostil iraní contra el país, perpetrado con un dron que fue interceptado por los sistemas de defensa aérea sobre aguas territoriales de EAU, en una peligrosa escalada que constituye una flagrante violación de la soberanía, la seguridad y la estabilidad del país y supone una amenaza directa para la seguridad de sus ciudadanos y residentes.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores (MoFA) afirmó que estos ataques hostiles constituyen una peligrosa escalada, un acto de agresión inaceptable y una amenaza directa para la seguridad, la estabilidad y la integridad territorial de EAU, en violación de los principios del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas.

EAU subrayó que no tolerará bajo ninguna circunstancia amenaza alguna contra su seguridad y soberanía y que se reserva su pleno y legítimo derecho a responder a estos ataques de manera que garantice la protección de su soberanía, su seguridad nacional y su integridad territorial, así como la seguridad de sus ciudadanos, residentes y visitantes, de conformidad con el derecho internacional.

El Ministerio recalcó además que este ataque es inequívocamente condenado y rechazado conforme a todas las normas jurídicas y humanitarias, y subrayó la necesidad de poner fin de inmediato a estos ataques y garantizar el pleno cumplimiento del cese de todas las hostilidades. EAU responsabiliza plenamente a Irán de estos ataques y de sus consecuencias.