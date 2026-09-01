El petróleo sube y el Brent supera los 91 dólares por las tensiones en Oriente Próximo

SINGAPUR, 1 de septiembre de 2026 (WAM) -- Los principales precios de referencia del petróleo prolongaron este martes su tendencia alcista, impulsados por el aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo, que avivaron la preocupación por posibles interrupciones del suministro en corredores energéticos clave.

Los futuros del crudo Brent subieron 56 centavos, o un 0,6%, hasta los 91,05 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense avanzó 83 centavos, o un 1%, hasta los 86,59 dólares.

Ambos referentes registraron fuertes subidas en la sesión anterior: el Brent cerró con un avance del 2,7% y el WTI ganó un 2,8%, hasta alcanzar sus niveles más altos desde finales de agosto.