El Congreso Americano de la FIA comienza en Buenos Aires

BUENOS AIRES, 1 de septiembre de 2026 (WAM) – El Congreso Americano de la FIA 2026 comenzó este lunes en Buenos Aires con la participación de representantes de 32 clubes miembros de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) de América del Norte, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, que debatirán sobre el futuro de la movilidad y el automovilismo.

El presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, inauguraron oficialmente el congreso de tres días, organizado por el Automóvil Club Argentino (ACA).

Antes de la apertura, Ben Sulayem se reunió con Milei para analizar oportunidades destinadas a reforzar la cooperación entre la FIA y Argentina en los ámbitos de la movilidad y el automovilismo.

También abordaron las aspiraciones de Argentina de seguir desarrollando el automovilismo, incluida la Fórmula 1 y los otros cinco campeonatos mundiales de la FIA, apoyándose en la tradición del país en las carreras y en su amplia base de aficionados.

El presidente de la FIA afirmó que Argentina cuenta con una historia extraordinaria en el automovilismo y con una apasionada comunidad de aficionados, competidores y voluntarios. «Hablamos sobre cómo podemos aprovechar ese legado, crear nuevas oportunidades para la próxima generación y apoyar la aspiración de Argentina de atraer más competiciones internacionales de automovilismo al país».

El congreso ofrece una plataforma para que los clubes miembros de la FIA compartan conocimientos y desarrollen soluciones ante las principales oportunidades y desafíos que afrontan el automovilismo y la movilidad en la región.