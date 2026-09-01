En nombre del presidente de EAU, Shakhboot bin Nahyan participa en la Feria Internacional de Maputo en Mozambique

MAPUTO, 1 de septiembre de 2026 (WAM) – En representación del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, el jeque Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado, participó en la inauguración de la Feria Internacional de Maputo (FACIM 2026), en la República de Mozambique.

La participación de EAU en la exposición refleja su compromiso de reforzar los vínculos económicos, comerciales y de inversión con Mozambique y de explorar nuevas oportunidades de cooperación entre las comunidades empresariales de ambos países.

El jeque Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan pronunció unas palabras durante la inauguración de la feria, en las que afirmó: «Las relaciones entre EAU y Mozambique están cobrando un impulso creciente. La próxima etapa ofrece un importante potencial para profundizar la asociación comercial y de inversión y transformarla en proyectos concretos que generen valor a largo plazo para ambos países».

Al margen de la visita, el jeque Shakhboot se reunió con el presidente de Mozambique, Daniel Francisco Chapo, a quien trasladó los saludos del presidente de EAU, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de EAU y gobernante de Dubái; y del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, junto con sus deseos de un mayor desarrollo y prosperidad para el Gobierno y el pueblo de Mozambique.

Por su parte, el presidente Chapo trasladó sus saludos al presidente de EAU, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; al jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de EAU y gobernante de Dubái; y al jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial. Asimismo, expresó sus deseos de mayor desarrollo y crecimiento para los dirigentes, el Gobierno y el pueblo de EAU.

Durante la reunión, ambas partes abordaron las relaciones bilaterales y las vías para reforzarlas, especialmente en los ámbitos económico, comercial y de inversión. También analizaron las posibilidades de ampliar las asociaciones entre los sectores privados de ambos países.

En este contexto, el jeque Shakhboot bin Nahyan reafirmó el compromiso de EAU de seguir fortaleciendo su asociación con Mozambique y de apoyar el papel del sector privado en el desarrollo de proyectos y alianzas que impulsen los intereses comunes.