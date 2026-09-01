EAU participa en la segunda reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20

CAROLINA DEL NORTE, 1 de septiembre de 2026 (WAM) -- El Ministerio de Finanzas de Emiratos Árabes Unidos participó en la segunda reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, celebrada en Asheville, Carolina del Norte (Estados Unidos), los días 31 de agosto y 1 de septiembre de 2026, bajo la presidencia estadounidense del G20 de 2026.

Los debates se centraron en una serie de cuestiones económicas y financieras prioritarias, entre ellas la evolución más reciente de la economía mundial y las perspectivas de crecimiento, la cooperación en transformación digital y desarrollo de competencias, los desafíos relacionados con la deuda soberana, las vías para abordar los desequilibrios económicos mundiales y las medidas destinadas a reforzar la participación del sector privado y su papel en el apoyo al crecimiento y la inversión.

Mohamed bin Hadi Al Hussaini, ministro de Estado de Asuntos Financieros, subrayó la importancia de reforzar la cooperación y la coordinación entre los miembros del G20 para apoyar un crecimiento económico sostenible y equilibrado, así como de intercambiar buenas prácticas y experiencias de éxito en el desarrollo de los servicios gubernamentales y la inversión en las competencias del futuro.

Al Hussaini señaló que estos esfuerzos contribuyen a mejorar la preparación económica para adaptarse a las rápidas transformaciones y a reforzar la capacidad de las economías para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible.

Añadió: «El G20 es una plataforma importante para reforzar la cooperación internacional y desarrollar soluciones conjuntas a los desafíos económicos mundiales. EAU subraya la importancia de aprovechar la tecnología y la innovación, invertir en capital humano y desarrollar las competencias del futuro para contribuir a construir economías más resilientes y competitivas, reforzar su capacidad para adaptarse al cambio y alcanzar un desarrollo sostenible».

EAU también destacó varias de sus iniciativas en materia de transformación digital y desarrollo de servicios gubernamentales, que reflejan sus esfuerzos por mejorar la eficiencia de la Administración y facilitar la actividad empresarial.

El país presentó además programas destinados a desarrollar las capacidades del talento nacional y prepararlo para responder a los rápidos cambios y a las futuras necesidades del mercado laboral.

EAU subrayó asimismo la importancia de mantener la cooperación internacional para abordar los desafíos de la deuda, aumentar la transparencia y garantizar que se tengan en cuenta las necesidades de las economías emergentes y en desarrollo a la hora de responder a los desequilibrios económicos mundiales, con el objetivo de respaldar la estabilidad y el crecimiento inclusivo.

La reunión incluyó también una serie de sesiones y encuentros con representantes del sector privado sobre el sector bancario, la inteligencia artificial aplicada a la sanidad y la fabricación avanzada, así como los activos digitales.

Los participantes intercambiaron opiniones sobre las oportunidades para aprovechar la tecnología y la innovación con el fin de impulsar sectores clave y la industria financiera, y apoyar el crecimiento económico.