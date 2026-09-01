El Banco Central de EAU concluye su participación en las reuniones del G20 en Estados Unidos

El Banco Central de EAU concluye su participación en las reuniones del G20 en Estados Unidos

ABU DABI, 1 de septiembre de 2026 (WAM) – El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) concluyó su participación en la cuarta reunión de viceministros de Finanzas y subgobernadores de bancos centrales del G20 y en la segunda reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del grupo, celebradas en Asheville, Carolina del Norte (Estados Unidos), del 29 de agosto al 1 de septiembre de 2026, bajo la presidencia estadounidense del G20 de 2026.

La delegación del CBUAE estuvo encabezada por Ebrahim Obaid Al Zaabi, gobernador adjunto de Política Monetaria y Estabilidad Financiera, e integrada por Mohamed Hussain Al Marzooqi, responsable de Relaciones Internacionales, y Maryam Abdulla Alzaabi, directora de Asuntos Multilaterales.

En sus intervenciones, Ebrahim Obaid Al Zaabi abordó las expectativas de inflación en un contexto de perturbaciones y cambios estructurales que afectan a la economía mundial, así como el papel de las políticas de comunicación de los bancos centrales.

También expuso los desafíos a los que se enfrentan los bancos centrales a la hora de aplicar la política monetaria en medio de los rápidos cambios de la economía mundial, entre ellos la evolución comercial y geopolítica, el rápido desarrollo de la inteligencia artificial, los cambios en las cadenas de suministro y las tendencias demográficas.

Sobre educación financiera y lucha contra el fraude financiero, Al Zaabi destacó la importancia de reforzar los conocimientos financieros y dotar a las personas de las capacidades necesarias para tomar decisiones informadas y reducir los riesgos de fraude, junto con medidas institucionales destinadas a reforzar la protección de los consumidores.

Asimismo, abordó la importancia de mejorar el intercambio de información y la coordinación entre los sectores público y privado, así como de reforzar la cooperación internacional para combatir el fraude financiero transfronterizo.

Esta participación forma parte de la presencia continuada del CBUAE en foros económicos y financieros internacionales y refleja el papel activo de EAU en el apoyo a los esfuerzos destinados a reforzar la estabilidad del sistema financiero mundial y adaptarse a su transformación constante.