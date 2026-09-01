El Banco Central de EAU concluye su participación en las reuniones del G20 en Estados Unidos

ABU DABI, 1 de septiembre de 2026 (WAM) – El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) concluyó su participación en la cuarta reunión de viceministros de Finanzas y subgobernadores de bancos centrales del G20 y en la segunda reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del grupo, celebradas en Asheville, Carolina del Norte (Estados Unidos), del 29 de agosto al 1 de septiembre de 2026, bajo la presidencia estadounidense del G20 de 2026.

La delegación del CBUAE estuvo encabezada por Ebrahim Obaid Al Zaabi, gobernador adjunto de Política Monetaria y Estabilidad Financiera, e integrada por Mohamed Hussain Al Marzooqi, responsable de Relaciones Internacionales, y Maryam Abdulla Alzaabi, directora de Asuntos Multilaterales.

En sus intervenciones, Ebrahim Obaid Al Zaabi abordó las expectativas de inflación en un contexto de perturbaciones y cambios estructurales que afectan a la economía mundial, así como el papel de las políticas de comunicación de los bancos centrales.

También expuso los desafíos a los que se enfrentan los bancos centrales a la hora de aplicar la política monetaria en medio de los rápidos cambios de la economía mundial, entre ellos la evolución comercial y geopolítica, el rápido desarrollo de la inteligencia artificial, los cambios en las cadenas de suministro y las tendencias demográficas.

Sobre educación financiera y lucha contra el fraude financiero, Al Zaabi destacó la importancia de reforzar los conocimientos financieros y dotar a las personas de las capacidades necesarias para tomar decisiones informadas y reducir los riesgos de fraude, junto con medidas institucionales destinadas a reforzar la protección de los consumidores.

Asimismo, abordó la importancia de mejorar el intercambio de información y la coordinación entre los sectores público y privado, así como de reforzar la cooperación internacional para combatir el fraude financiero transfronterizo.

Esta participación forma parte de la presencia continuada del CBUAE en foros económicos y financieros internacionales y refleja el papel activo de EAU en el apoyo a los esfuerzos destinados a reforzar la estabilidad del sistema financiero mundial y adaptarse a su transformación constante.