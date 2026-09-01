Lana Nusseibeh recibe copia de las cartas credenciales de la embajadora de Francia

ABU DABI, 1 de septiembre de 2026 (WAM) – Lana Zaki Nusseibeh, ministra de Estado de Emiratos Árabes Unidos, recibió una copia de las cartas credenciales de Marie Audouard, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Francesa en EAU.

Nusseibeh deseó a la nueva embajadora éxito en el desempeño de sus funciones y reafirmó el compromiso de EAU de ampliar la cooperación con Francia de manera que contribuya a promover los intereses comunes de ambos países y de sus pueblos amigos.

Por su parte, Marie Audouard destacó la relevante posición regional e internacional de EAU bajo el liderazgo del presidente del país, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y expresó su voluntad de seguir reforzando y desarrollando las relaciones bilaterales en diversos ámbitos.