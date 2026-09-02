El Brent cierra en 94,65 dólares por barril y alcanza su nivel más alto en cinco semanas

NUEVA YORK, 2 de septiembre de 2026 (WAM) -- Los precios del petróleo subieron más de cuatro dólares por barril el martes y cerraron en máximos de cinco semanas, ante el temor de los operadores a nuevas interrupciones del suministro desde Oriente Próximo debido a la reanudación de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán.

Los futuros del Brent subieron 4,16 dólares, o un 4,6%, y cerraron en 94,65 dólares por barril. El West Texas Intermediate (WTI) estadounidense avanzó 4,46 dólares, o un 5,2%, hasta los 90,22 dólares. Se trata del cierre más alto del Brent desde el 24 de julio y del WTI desde el 23 de julio.