Los futuros del Brent suben un 0,92% hasta los 95,52 dólares por barril en las primeras operaciones del miércoles

SINGAPUR, 2 de septiembre de 2026 (WAM) -- Los precios del petróleo subieron cerca de un 1% en las primeras operaciones de este miércoles, prolongando el fuerte avance de la sesión anterior ante la preocupación por posibles interrupciones del suministro.

Los futuros del crudo Brent subieron 87 centavos, o un 0,92%, hasta los 95,52 dólares por barril a las 00.08 GMT, mientras que los futuros del West Texas Intermediate (WTI) estadounidense avanzaron 80 centavos, o un 0,89%, hasta los 91,02 dólares.

Ambos contratos subieron más de cuatro dólares el martes, lo que supuso el mayor avance del Brent desde el 24 de julio y el mayor del WTI desde el 23 de julio.