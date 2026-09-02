El embajador de EAU presenta sus cartas credenciales a la presidenta de India

NUEVA DELHI, 2 de septiembre de 2026 (WAM) – Abdulla Saif Al Nuaimi presentó sus cartas credenciales como embajador de Emiratos Árabes Unidos en India a la presidenta del país, Droupadi Murmu, durante una ceremonia oficial celebrada en el palacio presidencial Rashtrapati Bhavan, en Nueva Delhi.

Durante el encuentro, Al Nuaimi trasladó a la presidenta Murmu los saludos del presidente de EAU, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de EAU y gobernante de Dubái; y del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, junto con sus deseos de mayor desarrollo y prosperidad para el Gobierno y el pueblo de India.

Por su parte, la presidenta Murmu trasladó sus saludos al presidente de EAU, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; al jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de EAU y gobernante de Dubái; y al jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial. Asimismo, expresó sus deseos de mayor desarrollo y crecimiento para los dirigentes, el Gobierno y el pueblo de EAU.

Murmu deseó al embajador éxito en su labor para reforzar las relaciones bilaterales y subrayó la disposición de su país a brindarle todo el apoyo posible para facilitar el desempeño de sus funciones.

Por su parte, Al Nuaimi expresó su orgullo por representar a EAU en India y reafirmó su compromiso de fortalecer las relaciones bilaterales en diversos ámbitos para contribuir a impulsar la cooperación entre ambos países.

Durante la reunión, ambas partes abordaron los ámbitos de cooperación y la relación estratégica integral entre EAU y la República de India, y analizaron las vías para seguir desarrollándolos en beneficio de los intereses y aspiraciones de ambos países y pueblos.