El presidente de EAU envía un mensaje escrito al emir de Catar con una invitación para asistir a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026

ABU DABI, 2 de septiembre de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje escrito al emir del Estado de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, que incluía una invitación oficial para participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026, que EAU acogerá en colaboración con la República de Senegal del 8 al 10 de diciembre de 2026 en Abu Dabi.

Sultan bin Saad Al Muraikhi, ministro de Estado de Asuntos Exteriores del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar, recibió la carta de Saeed Abdullah Al Qemzi, embajador de EAU en Catar, durante una reunión celebrada en la sede del Ministerio en Doha.