RB Kingmaker gana en Bélgica la Copa del Presidente de EAU para Caballos Árabes de Pura Raza

BRUSELAS, 2 de septiembre de 2026 (WAM) -- El caballo emiratí RB Kingmaker ganó este martes la prueba de Bélgica de la Copa del Presidente de EAU para Caballos Árabes de Pura Raza en el hipódromo de Waregem, ante cerca de 55.000 espectadores.

La carrera correspondió a la undécima prueba de la 33ª edición de la competición, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo de las carreras de caballos árabes de pura raza, apoyar a propietarios y criadores de todo el mundo y reforzar su presencia en los principales hipódromos internacionales.

RB Kingmaker (Baseq Al Khalediah y RB Royale Madame) firmó una destacada actuación y lanzó un ataque decisivo en la última curva de la cita belga para imponerse ante el numeroso público, bajo la preparación de Elisabeth Bernard y con Christophe Soumillon como jinete.

El caballo completó los 2.200 metros sobre hierba, en una prueba de Grupo 2 para ejemplares de cuatro años o más, en un tiempo de 2:22.12. En la carrera participaron 11 caballos de algunas de las principales cuadras de pura raza árabe, con una dotación total de 250.000 euros, la mayor en la historia de estas carreras en Bélgica.

El segundo puesto fue para Mahdi du Breuil (Mared Al Sahra y Wanaa du Breuil), propiedad de Wiljan Poels, mientras que Maqbool (AF Albahar y Ghaleba), representante de Yas Horse Racing Management, terminó tercero.

RB Kingmaker sumó este título a un palmarés en el que destacan su victoria en la Copa del Presidente de EAU en el hipódromo de Abu Dabi en 2024 y su triunfo en el Qatar International Stakes de Grupo 1 en el hipódromo británico de Goodwood, lo que confirma su posición entre los caballos árabes de pura raza más destacados del circuito europeo.

Nacido en 2019 y criado por National Stables, el ejemplar logró la 13ª victoria de su carrera. Además, acumula otros 11 puestos destacados en un total de 28 participaciones y cuenta con una valoración de 129.

Su propietario, Helal Nasser Alalawi, afirmó: «Ganar la Copa del Presidente de EAU para Caballos Árabes de Pura Raza tiene un valor especial y un gran prestigio entre todos los propietarios y criadores. Estamos orgullosos de haberlo conseguido ante un público tan numeroso y en un hipódromo tan histórico como Waregem. Este triunfo es fruto del trabajo continuo y del esfuerzo conjunto, y confirma la fortaleza y la excelente preparación de RB Kingmaker para las grandes carreras».

Faisal Al Rahmani, secretario general del Comité Superior Organizador de la Copa del Presidente de EAU para Caballos Árabes de Pura Raza, asistió a la carrera y a la ceremonia de entrega de premios, en la que entregó el trofeo al propietario Helal Alalawi.

La competición continúa cosechando destacados resultados organizativos, técnicos y promocionales en todo el mundo, en línea con sus objetivos de devolver protagonismo al caballo árabe de pura raza y consolidar su presencia en algunos de los hipódromos más históricos de Europa y del resto del mundo.