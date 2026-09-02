Etihad mantendrá durante todo el año su ruta a Gotemburgo tras la fuerte demanda

ABU DABI, 2 de septiembre de 2026 (WAM) – Etihad Airways operará durante todo el año su nueva ruta a Gotemburgo tras registrar una fuerte demanda.

La conexión Abu Dabi-Gotemburgo, anunciada hace tres semanas inicialmente como una ruta de invierno que operaría del 17 de diciembre de 2026 al 21 de marzo de 2027, continuará ahora después de esa temporada y pasará a formar parte de la red permanente de la aerolínea, debido a la elevada demanda registrada desde la apertura de las reservas.

La demanda procede de ambos extremos de la ruta. Los viajeros del oeste de Suecia han reservado vuelos a Abu Dabi y otros destinos del Golfo, así como conexiones hacia Asia y el subcontinente indio. En sentido contrario, pasajeros de toda la red mundial de Etihad están aprovechando la oportunidad para descubrir la costa occidental de Suecia.

Arik De, director de Ingresos y Comercial de Etihad Airways, afirmó: «Tres semanas después, el mercado nos ha demostrado que subestimamos Gotemburgo, y nos alegramos de haber rectificado. La fortaleza de la demanda en una fase tan temprana nos da la confianza necesaria para convertir Gotemburgo en una ruta anual incluso antes de que despegue el primer vuelo».

«El oeste de Suecia llevaba tiempo esperando esta conexión y la respuesta ha llegado desde ambos extremos de la ruta. Una de las grandes joyas de Suecia está siendo descubierta y nos complace ser la aerolínea que conecta Gotemburgo con Abu Dabi y otros destinos», añadió.

Gotemburgo es el 15º nuevo destino lanzado por Etihad en 2026, un año en el que la aerolínea ha incorporado ciudades de Europa, Asia y África a su red.

La ruta Abu Dabi-Gotemburgo comenzará a operar el 17 de diciembre de 2026 con cuatro vuelos semanales, operados con aviones Airbus A321LR.