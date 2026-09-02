El UAE Team Emirates-XRG comienza el Tour of Britain con buen pie

LONDRES, 2 de septiembre de 2026 (WAM) -- El UAE Team Emirates-XRG comenzó con fuerza la primera etapa del Lloyds Tour of Britain, con Tim Wellens tercero y Florian Vermeersch séptimo. Ambos quedan bien situados en la clasificación general antes de las cuatro etapas restantes.

Disputada en Lincoln y sus alrededores, la primera etapa de la 22ª edición del Tour of Britain dejó ya una primera selección importante en la carrera. Con cinco ascensiones al adoquinado de Michaelgate incluidas en el recorrido, el pelotón se fragmentó en numerosos grupos durante la tarde del miércoles.

Por parte del UAE Team Emirates-XRG, Wellens y Vermeersch respondieron a un movimiento peligroso en la segunda subida y esa escapada terminó disputándose la victoria de etapa. La ventaja del grupo delantero sobre la mayor parte del pelotón superó los tres minutos en la llegada, lo que sitúa a sus integrantes entre los principales aspirantes a los puestos de la clasificación general durante el resto de la semana.

Horas antes, una escapada tradicional se había marchado en busca de protagonismo televisivo. Su ventaja llegó a superar los dos minutos en algunos momentos, pero Netcompany INEOS estaba decidido a hacerse notar antes de que la carrera afrontara las cinco vueltas al circuito de Lincoln.

Gracias al trabajo del equipo británico, la escapada llegó a la primera ascensión a Michaelgate con menos de un minuto de ventaja y, a partir de ese momento, sus opciones al frente quedaron muy reducidas. Netcompany INEOS bloqueó la carretera en la primera subida, pero en la segunda el ritmo aumentó de forma considerable.

Wellens, por su parte, lanzó un fuerte ataque en la cuarta ascensión a Michaelgate para poner bajo presión a sus rivales del grupo delantero. La ofensiva continuó en los últimos 10 kilómetros, con Wellens y Vermeersch alternando ataques para el UAE Team Emirates-XRG.

Fue Vermeersch quien protagonizó el movimiento más peligroso. El belga logró abrir hueco a menos de dos kilómetros de la meta y llegó a contar con 10 segundos de ventaja sobre sus perseguidores, con la vista puesta en lograr su primera victoria con los colores del equipo emiratí.