La Autoridad de Vivienda de Abu Dabi abre las reservas para 1.500 viviendas en West Baniyas

ABU DABI, 3 de septiembre de 2026 (WAM) – La Autoridad de Vivienda de Abu Dabi anunció el inicio del proceso de reserva y venta de 1.500 viviendas en el proyecto residencial West Baniyas, lo que supone un cambio estratégico en la forma en que los ciudadanos acceden a las ayudas de vivienda en el emirato, al permitir a los beneficiarios elegir directamente la vivienda que prefieran dentro del desarrollo.

El proyecto residencial West Baniyas, desarrollado por Modon Properties, ofrece una comunidad integrada diseñada para atender las necesidades a largo plazo de los ciudadanos emiratíes. Está previsto que las obras concluyan durante el segundo trimestre de 2027. Todas las viviendas del proyecto han sido diseñadas para permitir futuras ampliaciones físicas y adaptarse así a la evolución del tamaño de las familias.

La autoridad ha adoptado un sistema digital de reservas por fases basado en el tipo de ayuda habitacional, el tamaño de la familia y la capacidad financiera. El mecanismo incorpora además datos de familiares de primer y segundo grado para permitir que los parientes que cumplan los requisitos puedan reservar viviendas contiguas, en línea con los objetivos de la iniciativa Año de la Familia.

La primera fase estará abierta exclusivamente a los beneficiarios de subvenciones para vivienda y a sus familiares que cumplan los requisitos. Posteriormente, una segunda fase estará destinada a los beneficiarios de préstamos aplazados para la compra de vivienda, que podrán elegir inmuebles ajustados al importe de su préstamo o optar por unidades de mayor categoría abonando la diferencia.

La fase final estará dirigida a los beneficiarios de préstamos ordinarios para la compra de vivienda, de acuerdo con la normativa vigente. Los ciudadanos que cumplan los requisitos recibirán enlaces de acceso personalizados mediante mensajes de texto SMS.