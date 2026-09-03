El presidente de EAU recibe una llamada telefónica del presidente de Estados Unidos

ABU DABI, 3 de septiembre de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante la conversación, el jeque Mohamed bin Zayed y Trump abordaron diversos aspectos de la cooperación entre EAU y Estados Unidos y las vías para seguir reforzando las relaciones en beneficio de sus intereses comunes.

Ambas partes intercambiaron también puntos de vista sobre varias cuestiones de interés común, en particular la evolución de la situación en Oriente Próximo y los esfuerzos en curso para abordarla.