Los dirigentes de EAU felicitan a los capitanes regentes de San Marino por el Día Nacional

ABU DABI, 3 de septiembre de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación a Alice Mina y Vladimiro Selva, capitanes regentes de la República de San Marino, con motivo del Día Nacional del país.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de EAU y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares a los capitanes regentes de San Marino.