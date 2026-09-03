El embajador de EAU presenta sus cartas credenciales al presidente de Uganda

ENTEBBE, 3 de septiembre de 2026 (WAM) – Fahad Al Bashr presentó sus cartas credenciales como embajador de Emiratos Árabes Unidos en Uganda al presidente del país, Yoweri Kaguta Museveni, durante una ceremonia oficial celebrada en el Palacio Presidencial de Entebbe.

Al Bashr trasladó al presidente Museveni los saludos del presidente de EAU, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de EAU y gobernante de Dubái; y del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, junto con sus deseos de mayor desarrollo y prosperidad para el Gobierno y el pueblo de Uganda.

Por su parte, el presidente Museveni trasladó sus saludos al presidente de EAU, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; al jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de EAU y gobernante de Dubái; y al jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial. Asimismo, expresó sus deseos de mayor desarrollo y crecimiento para los dirigentes, el Gobierno y el pueblo de EAU.

Museveni dio la bienvenida al embajador y le deseó éxito en el desempeño de sus funciones para seguir reforzando las relaciones bilaterales, al tiempo que subrayó la disposición de su país a brindarle todo el apoyo posible para facilitar su labor.

Por su parte, Al Bashr expresó su orgullo por representar a EAU en la República de Uganda y reafirmó su compromiso de fortalecer las relaciones bilaterales en diversos ámbitos para contribuir a impulsar la cooperación entre ambos países.

Durante la reunión, ambas partes abordaron los ámbitos de cooperación entre EAU y Uganda y analizaron las vías para seguir desarrollándolos en beneficio de los intereses y aspiraciones de ambos países y pueblos.