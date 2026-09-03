Una misión de ayuda de EAU parte hacia Nepal por orden del presidente del país

ABU DABI, 3 de septiembre de 2026 (WAM) – En cumplimiento de las directrices del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, una misión emiratí de ayuda partió hacia Nepal para prestar apoyo humanitario urgente a los afectados por las inundaciones y los deslizamientos de tierra, que causaron decenas de muertos, heridos y desaparecidos, además de importantes daños materiales.

El envío de la misión forma parte de los esfuerzos de ayuda que EAU mantiene en Nepal.

Por orden del presidente, EAU destinó 10 millones de dólares a apoyar a los afectados y envió dos aviones de ayuda. El primero transportó 83 toneladas de alimentos y diverso material para refugios, mientras que el segundo llevó 45 toneladas de suministros de emergencia, entre ellos alimentos básicos, artículos de primera necesidad y generadores eléctricos.

La misión incluye un equipo especializado integrado por miembros del Mando de Operaciones Conjuntas, el Equipo de Búsqueda y Rescate de la Policía de Dubái y la Agencia de Ayuda de EAU. El grupo cuenta con expertos en operaciones de socorro ante desastres, evacuación médica y primeros auxilios para reforzar la respuesta humanitaria en las zonas afectadas, prestar asistencia médica urgente a los heridos y apoyar las labores de búsqueda y rescate en coordinación con las autoridades nepalesas.

La asignación de 10 millones de dólares forma parte de los esfuerzos de EAU para apoyar la recuperación temprana y la estabilidad, así como para proporcionar suministros esenciales y productos de primera necesidad a personas de distintas edades en medio de las difíciles circunstancias.

La Agencia de Ayuda de EAU, en cooperación con la Embajada de EAU en Katmandú, coordina sus esfuerzos con las autoridades locales y las organizaciones internacionales pertinentes para garantizar que la asistencia llegue a todos los grupos afectados, incluidos hombres, mujeres y niños, y reforzar la coordinación de las operaciones de ayuda en las zonas golpeadas por el desastre.

Nepal es uno de los varios países beneficiarios de las iniciativas humanitarias que EAU ha desarrollado durante 2026, que han abarcado 16 países de cuatro continentes, reafirmando la trayectoria humanitaria del país y su compromiso de apoyar a los pueblos afectados.

Estos esfuerzos reflejan el destacado papel mundial de EAU en la respuesta humanitaria de emergencia, basado en su compromiso y participación activa en el fortalecimiento de la solidaridad internacional, la cooperación y la acción humanitaria, así como en el apoyo a los pueblos en situaciones de crisis y desastres.