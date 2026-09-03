EAU y Sri Lanka amplían la cooperación turística para impulsar el crecimiento a largo plazo

DUBÁI, 3 de septiembre de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos y Sri Lanka abordaron vías para reforzar los vínculos de inversión, facilitar los flujos de viajeros e intercambiar buenas prácticas en los sectores de la hostelería y la gestión hotelera.

Las conversaciones tuvieron lugar en la sede del Ministerio en Dubái entre Abdulla bin Touq Al Marri, ministro de Economía y Turismo de EAU, y Vijitha Herath, ministro de Asuntos Exteriores, Empleo Exterior y Turismo de Sri Lanka.

Bin Touq destacó el compromiso de EAU de ampliar las relaciones económicas y turísticas. Señaló que el turismo constituye un importante motor de la cooperación económica y recordó que EAU recibió a más de 43.333 visitantes de Sri Lanka durante los primeros cinco meses de 2026, después de registrar 153.430 en 2025.

Ambos ministros destacaron que los 107 vuelos directos que conectan semanalmente los dos países son una muestra clara de la solidez de sus vínculos comerciales y turísticos.