El príncipe heredero de Fujairah recibe a los embajadores de India y Cuba

FUJAIRAH, 3 de septiembre de 2026 (WAM) – El jeque Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi, príncipe heredero de Fujairah, recibió por separado en su despacho de la Corte del Emir a Deepak Mittal, embajador de India en Emiratos Árabes Unidos, y a Norberto Carlos Escalona Carrillo, embajador de Cuba en EAU.

El jeque Mohammed dio la bienvenida a los dos embajadores, que acudieron a saludarle, y les deseó éxito en el desempeño de sus funciones.

Durante las reuniones, intercambiaron puntos de vista sobre cuestiones de interés común y abordaron las vías para seguir desarrollando las relaciones bilaterales y la cooperación en diversos ámbitos.

Los dos embajadores expresaron su satisfacción por reunirse con el príncipe heredero de Fujairah y agradecieron la cálida acogida. Asimismo, destacaron el importante desarrollo registrado por el emirato de Fujairah en distintos sectores.

A las reuniones asistió Ahmed Hamdan Al Zeyoudi, director de la Oficina del Príncipe Heredero de Fujairah.