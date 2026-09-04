El petróleo cierra con signo mixto; el Brent se sitúa en 95,52 dólares por barril

LONDRES, 4 de septiembre de 2026 (WAM) – Los precios del petróleo cerraron este jueves con signo mixto ante la preocupación por posibles interrupciones del suministro en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos contra Irán y las nuevas amenazas de Israel contra Teherán.

Los futuros del crudo Brent cerraron con una caída de 11 centavos, o un 0,12%, hasta los 95,52 dólares por barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate (WTI) estadounidense subieron 29 centavos, o un 0,32%, hasta los 91,30 dólares.