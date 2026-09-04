El oro se mantiene estable este viernes

CAPITALES, 4 de septiembre de 2026 (WAM) – El oro se mantuvo estable este viernes y se encaminaba a cerrar la semana con una ligera subida, mientras la atención de los mercados se centraba en los esperados datos de empleo de Estados Unidos en busca de pistas sobre la próxima decisión de la Reserva Federal en materia de tipos de interés.

El oro al contado se mantuvo en 4.477,10 dólares por onza a las 02.11 GMT.

Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre cayeron un 0,4%, hasta los 4.522,60 dólares.

Entre otros metales, la plata al contado bajó un 0,3%, hasta los 66,78 dólares por onza, aunque se encaminaba a cerrar la semana con ganancias. El platino perdió un 0,8%, hasta los 1.811,28 dólares, y el paladio retrocedió un 0,4%, hasta los 1.415,75 dólares, con ambos metales camino de registrar ligeras pérdidas semanales.