Los dirigentes de EAU felicitan a Ülle Madise por su elección como presidenta de Estonia

ABU DABI, 4 de septiembre de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación a Ülle Madise por su elección como presidenta de Estonia.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de EAU y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares de felicitación a la presidenta Ülle Madise.