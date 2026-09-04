El tercer avión de ayuda de EAU llega a Nepal para asistir a los afectados por las inundaciones

KATMANDÚ, 4 de septiembre de 2026 (WAM) – El tercer avión de ayuda de Emiratos Árabes Unidos llegó a Nepal con un equipo de búsqueda y rescate, como parte de los esfuerzos que EAU mantiene para proporcionar asistencia humanitaria urgente a los afectados por las inundaciones y los deslizamientos de tierra, que han dejado decenas de muertos, heridos y desaparecidos y han causado importantes daños.

El avión fue recibido por Mahabir Pun, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Nepal; Ram Kaji Khadka, secretario adjunto y responsable de la División de Asia Central, Asia Occidental y África del Ministerio de Asuntos Exteriores de Nepal; Abdullah Al Shamsi, embajador de EAU en Nepal; y Ahmed Al Mansouri, director de la Oficina del Vicepresidente de la Agencia de Ayuda de EAU.

Al Shamsi afirmó que el vuelo responde a las directrices del presidente de EAU, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, de destinar 10 millones de dólares a ayudar a los afectados por las inundaciones, como parte del destacado papel mundial de EAU en la respuesta a emergencias humanitarias.

Añadió que los esfuerzos de ayuda de EAU tienen como objetivo reforzar las operaciones de respuesta en las zonas afectadas y apoyar las labores de búsqueda y rescate en coordinación con las autoridades nepalesas para facilitar la recuperación temprana y reforzar la estabilidad. También incluyen asistencia médica urgente y suministros esenciales para personas de distintas edades en medio de las difíciles circunstancias.

Al Shamsi señaló que el vuelo refleja el compromiso de EAU con el fortalecimiento de la solidaridad internacional, la cooperación y la acción humanitaria, y representa la arraigada trayectoria humanitaria del país y su determinación de apoyar a las comunidades afectadas y prestar asistencia durante crisis y desastres.

Al Mansouri afirmó que el tercer avión de ayuda transporta un equipo de búsqueda y rescate y 20 toneladas de suministros, lo que eleva a 148 toneladas el total de la ayuda de EAU entregada a Nepal. El envío responde a las directrices del presidente Mohamed bin Zayed de destinar 10 millones de dólares a apoyar los esfuerzos humanitarios en la República Democrática Federal de Nepal a través de la Agencia de Ayuda de EAU, como parte de un puente aéreo de ayuda urgente.

La iniciativa busca responder al impacto humanitario de las inundaciones y los deslizamientos de tierra que han golpeado el país, proporcionando suministros esenciales a los afectados y apoyando las labores de recuperación en las zonas más castigadas.

Hammoud Al Afari, director de las Operaciones de Ayuda de EAU, señaló que el tercer avión de ayuda destaca por la llegada de un equipo especializado de búsqueda y rescate de la Policía de Dubái, equipado con tecnología y material avanzados y de gran eficacia para apoyar las operaciones de búsqueda en las zonas afectadas.

Añadió que, como parte de la respuesta rápida, también se están realizando gestiones para adquirir suministros esenciales en el mercado local y garantizar que la ayuda llegue a los afectados lo antes posible.