EAU mantiene su respuesta humanitaria para los afectados por las inundaciones y los deslizamientos de tierra en Nepal

KATMANDÚ, 4 de septiembre de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos, a través de la Agencia de Ayuda de EAU, continúa proporcionando diversas formas de asistencia humanitaria a los afectados por las inundaciones y los deslizamientos de tierra en Nepal, en apoyo de las labores de emergencia en las zonas afectadas.

Estos esfuerzos se llevan a cabo en cumplimiento de las directrices del presidente de EAU, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, de destinar 10 millones de dólares a ayudar a los afectados, apoyar la recuperación temprana y reforzar la estabilidad en medio de las difíciles circunstancias.

Ahmed Al Mansouri, director de la Oficina del Vicepresidente de la Agencia de Ayuda de EAU, afirmó que el equipo de ayuda emiratí ha comenzado a distribuir asistencia humanitaria, incluidos paquetes de alimentos, suministros de emergencia y productos de primera necesidad, entre las personas afectadas por las inundaciones y los deslizamientos de tierra en las zonas devastadas, con el objetivo de aliviar su sufrimiento.

El equipo de búsqueda y rescate de EAU inspeccionó las zonas afectadas por las inundaciones y los deslizamientos de tierra en Nepal para coordinar las labores de ayuda, evaluar los daños e identificar las necesidades y la asistencia requerida por los afectados. Los esfuerzos humanitarios continúan sobre el terreno para garantizar la entrega de ayuda urgente a quienes la necesitan.

El equipo también ha iniciado operaciones sobre el terreno en coordinación con las autoridades nepalesas para apoyar las labores de búsqueda y rescate y reforzar la coordinación entre los equipos de emergencia en las zonas afectadas.