Los presidentes de EAU y Turquía abordan por teléfono las relaciones bilaterales y la situación regional

ABU DABI, 4 de septiembre de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan.

Durante la conversación, ambos dirigentes abordaron la cooperación entre sus países y las vías para seguir reforzando las relaciones en apoyo de sus prioridades de desarrollo, sus intereses comunes y la prosperidad de sus pueblos.

Las dos partes repasaron también varias cuestiones de interés común, en particular la evolución de la situación regional y los esfuerzos en curso para abordarla.

Asimismo, subrayaron la necesidad de intensificar los esfuerzos para reforzar la seguridad y la estabilidad en Oriente Próximo y avanzar hacia una paz duradera en beneficio de todos los pueblos de la región.