El presidente de EAU se reúne con el rey de Baréin en presencia de Mohammed bin Rashid

DUBÁI, 5 de septiembre de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, se reunió con el rey Hamad bin Isa Al Khalifa de Baréin, en presencia del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de EAU y gobernante de Dubái.

Durante el encuentro, ambos dirigentes mantuvieron conversaciones cordiales que reflejaron los profundos lazos fraternales que unen a los dos países y a sus pueblos.

La reunión permitió además repasar distintos ámbitos de la cooperación bilateral entre EAU y Baréin y analizar las vías para seguir reforzando las relaciones en apoyo de las prioridades de desarrollo de ambos países, sus intereses comunes y la prosperidad y el bienestar de sus pueblos. También intercambiaron puntos de vista sobre varias cuestiones regionales e internacionales de interés común.

A la reunión asistieron el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, vice primer ministro y ministro de Defensa; el jeque Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, segundo vicegobernante de Dubái; el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos de Desarrollo y de los Héroes Caídos; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente de la Autoridad de Aviación Civil de Dubái, presidente de Dubai Airports y presidente y consejero delegado de Emirates Airline Group; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de EAU; así como varios ministros y altos cargos.

También estuvo presente el teniente general jeque Nasser bin Hamad Al Khalifa, asesor de Seguridad Nacional, secretario general del Consejo Supremo de Defensa y comandante de la Guardia Real de Baréin.