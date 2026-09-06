El equipo de búsqueda y rescate de EAU inicia operaciones sobre el terreno en las zonas afectadas por las inundaciones en Nepal

KATMANDÚ, 6 de septiembre de 2026 (WAM) – El equipo de búsqueda y rescate de Emiratos Árabes Unidos inició sus operaciones sobre el terreno en la zona de Rasuwa, en Nepal, como parte de los esfuerzos humanitarios de EAU para apoyar a las autoridades nepalesas en las labores de búsqueda y rescate y en la respuesta a las consecuencias de las devastadoras inundaciones que azotaron el país.

El equipo trabaja en coordinación directa con las autoridades nepalesas competentes y ha desplegado sus capacidades de búsqueda y rescate en las zonas afectadas de Rasuwa. Lleva a cabo operaciones de búsqueda y reconocimiento sobre el terreno mediante equipos y tecnologías avanzadas, además de utilizar drones para realizar fotografías y labores de reconocimiento aéreo y elaborar mapas tridimensionales. Estas capacidades contribuyen a facilitar el acceso a las zonas afectadas y a identificar los lugares en los que deben centrarse las búsquedas.

Hamoud Al Afari, director de las Operaciones de Ayuda de EAU, afirmó que el inicio de las labores del equipo emiratí refleja el compromiso de EAU de poner sus capacidades y experiencia al servicio de los afectados en Nepal, trabajando junto con las autoridades y los equipos especializados desplegados sobre el terreno.

«Estamos coordinándonos con las autoridades nepalesas para dirigir las capacidades de búsqueda y rescate hacia las zonas que más las necesitan, al tiempo que aprovechamos las tecnologías avanzadas disponibles para apoyar y acelerar las operaciones de búsqueda y los esfuerzos para localizar a las personas desaparecidas», añadió.

Desde el inicio de sus operaciones sobre el terreno, el equipo de búsqueda y rescate de EAU ha desempeñado un papel fundamental para superar obstáculos y prestar apoyo humanitario de forma continuada en distintas zonas afectadas por el desastre. Estas labores han proseguido pese a las dificultades para acceder a zonas y localidades donde las inundaciones y los deslizamientos de tierra han destruido infraestructuras esenciales y servicios básicos.

Estos esfuerzos se desarrollan en paralelo con la continuidad de la asistencia humanitaria y de emergencia de EAU a los afectados, como parte de una respuesta integral que refleja la arraigada trayectoria del país en el apoyo a naciones y pueblos durante crisis y desastres.