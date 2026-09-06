Cinco convoyes de EAU con 533 toneladas de ayuda humanitaria entran en Gaza en el marco de Operation Chivalrous Knight 3

GAZA, 6 de septiembre de 2026 (WAM) – Cinco convoyes de ayuda de Emiratos Árabes Unidos entraron esta semana en la Franja de Gaza, integrados por 66 camiones que transportaban 533 toneladas de asistencia humanitaria, en el marco de Operation Chivalrous Knight 3 y de los esfuerzos humanitarios que EAU mantiene para apoyar al pueblo palestino y atender sus necesidades básicas.

Los convoyes incluían alimentos, paquetes de productos alimentarios y material para refugios, con el objetivo de contribuir a cubrir las necesidades básicas de los palestinos y reforzar la respuesta humanitaria dentro de la Franja de Gaza.

El equipo de Operation Chivalrous Knight 3 continúa preparando convoyes de ayuda a través del Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de EAU en la ciudad de Al Arish. El centro opera mediante un sistema integrado que incluye la recepción, clasificación y preparación de la ayuda antes de su traslado a la Franja de Gaza, con el fin de garantizar la continuidad del flujo de asistencia humanitaria y su entrega a las personas que la necesitan.

Estos convoyes forman parte de los esfuerzos humanitarios más amplios emprendidos por EAU a través de Operation Chivalrous Knight 3, con envíos regulares de ayuda destinados a aliviar el sufrimiento de los palestinos y atender sus necesidades humanitarias urgentes.

Operation Chivalrous Knight 3 pone de relieve la continuidad de los esfuerzos humanitarios y de ayuda de EAU en apoyo al pueblo palestino y refleja la arraigada tradición humanitaria del país, así como sus valores de solidaridad y responsabilidad humanitaria.