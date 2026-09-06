Mohammed bin Rashid presenta «The Letters», segunda parte de «Lessons from Life»

DUBÁI, 6 de septiembre de 2026 (WAM) – El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái, presentó su nuevo libro, The Letters, segunda parte de Lessons from Life.

El libro comienza con una carta dirigida al presidente de EAU, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, la primera de las 26 que componen la obra.

En ella, el jeque Mohammed bin Rashid reflexiona sobre algunos de los principales hitos de la trayectoria del presidente Mohamed bin Zayed y sobre las cualidades que ha conocido en él a lo largo de décadas de trabajo y colaboración.

Mohammed bin Rashid escribe en The Letters que la vida le ha enseñado que se construyen ciudades, se levantan edificios y se crean infraestructuras, pero que lo más importante es el espíritu de la nación: el que une a su pueblo, preserva la estabilidad, inspira a las generaciones y despierta el entusiasmo de los jóvenes. «Hoy», escribe dirigiéndose directamente al jeque Mohamed bin Zayed, «tú eres ese espíritu».

El jeque Mohammed bin Rashid afirmó: «La vida me ha enseñado que nuestros años forman parte de la historia de nuestras naciones… La sabiduría consiste en añadir un capítulo digno de ser leído por las generaciones futuras… Hoy, cuando me acerco a los 60 años de servicio público al país… he escrito cartas a mis hermanos, a mis hijos, a mis nietos, a mi equipo y a mi pueblo… Y a todos aquellos que encuentren en nuestro camino algo sobre lo que merezca la pena reflexionar».

Añadió: «Escribí estas cartas porque nuestros años pasan… pero las ideas crecen y perduran… Las escribí porque es una responsabilidad dejar algo que acorte el camino a quienes asuman este deber después de nosotros… Las he reunido en un libro titulado The Letters, la segunda parte de Lessons from Life».

Mohammed bin Rashid señaló además: «Y comienzo estas cartas con una dirigida a mi hermano, amigo y compañero de camino, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan».

Compuesto por 26 cartas, The Letters es la segunda parte de la serie Lessons from Life. La obra está dirigida a sus hijos y familiares, a su equipo, a los ciudadanos de EAU y a lectores de todo el mundo que puedan encontrar inspiración en estas reflexiones, que abordan diversos asuntos desde una perspectiva personal y emocional y recurren a la experiencia de Dubái y de EAU acumulada durante seis décadas de servicio público para transmitir lecciones y reflexiones a las generaciones presentes y futuras.

En el libro, el jeque Mohammed bin Rashid repasa las lecciones aprendidas, las experiencias adquiridas, las decisiones tomadas, los proyectos completados y una vida dedicada al servicio de las personas.

La publicación de The Letters da continuidad al compromiso de Mohammed bin Rashid de compartir su experiencia y conocimientos en distintos ámbitos, al tiempo que supone una aportación a la literatura árabe mediante el género epistolar y ofrece una fuente de inspiración para dirigentes, responsables de la toma de decisiones y una nueva generación de jóvenes que aspiran a construir el futuro.

En conjunto, The Letters y Lessons from Life forman una obra de referencia que recoge la filosofía de liderazgo y la dimensión humana del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, y pone al alcance de las futuras generaciones la experiencia acumulada durante seis décadas de servicio público en forma de cartas directas a sus hijos, su familia, su equipo y los pueblos del país, de la región y del mundo.

Tal como pretende el propio Mohammed bin Rashid, son palabras concebidas para despertar la mente y el corazón, servir a las personas y dejar un legado que facilite el camino a quienes recojan el testigo en el futuro.