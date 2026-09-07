Saddadd logra una histórica victoria en el Grosser Preis von Baden en Alemania

BADEN-BADEN, Alemania, 7 de septiembre de 2026 (WAM) – Saddadd, propiedad del jeque Ahmed bin Rashid Al Maktoum, se impuso este domingo en el Grosser Preis von Baden de Grupo 1, disputado en el hipódromo de Iffezheim, en Baden-Baden (Alemania).

Entrenado por Roger Varian y montado por Jack Mitchell, el potro de cuatro años superó por media longitud a Parachutiste, segundo clasificado, y completó los 2.400 metros en 2:27.66.

La victoria supuso el tercer título en el Grosser Preis von Baden para el jeque Ahmed bin Rashid Al Maktoum, tras sus anteriores triunfos en 1992 y 2001, y marcó además la primera victoria de Grupo 1 en la carrera profesional del jinete Jack Mitchell.