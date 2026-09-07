Un halcón bate el récord mundial en una subasta de Abu Dabi al alcanzar 2,1 millones de dírhams

ABU DABI, 7 de septiembre de 2026 (WAM) – Un halcón Gyr Pure Ultra White alcanzó un precio récord de 2,1 millones de dírhams (571.000 dólares) en la última subasta de halcones de la Exposición Internacional de Caza y Equitación de Abu Dabi (ADIHEX) 2026, la cifra más alta jamás pagada por un ejemplar en una subasta.

Los pujadores compitieron por el preciado Gyr Pure Ultra White, procedente de Estados Unidos, hasta que la oferta ganadora estableció un nuevo récord mundial para la venta de un halcón en subasta.

El Gyr Pure Ultra White es especialmente valorado por su excepcional y poco común plumaje blanco, la pureza de su linaje y su llamativo aspecto, características que lo han convertido en uno de los ejemplares más codiciados de las subastas de halcones de ADIHEX de este año.

Las subastas de halcones de ADIHEX se han consolidado como uno de los acontecimientos más esperados de la exposición y reflejan tanto el prestigio de la cetrería en el patrimonio emiratí como la fuerte demanda internacional de aves rapaces excepcionales.

A través de sus programas, competiciones y exposiciones especializados, el evento continúa promoviendo la importancia cultural de la cetrería y apoyando su preservación para las generaciones futuras.

ADIHEX se ha consolidado además como punto de encuentro para cetreros, criadores, coleccionistas y aficionados, y contribuye a celebrar y preservar la antigua tradición de la cetrería como uno de los pilares del patrimonio de Emiratos Árabes Unidos y del Golfo.