El oro baja ligeramente este lunes

CAPITALES, 7 de septiembre de 2026 (WAM) – Los precios del oro bajaron ligeramente este lunes.

El oro al contado cayó un 0,5%, hasta los 4.405,47 dólares por onza, a las 02.11 GMT, después de retroceder un 1% el viernes.

Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre bajaron un 0,5%, hasta los 4.452,20 dólares.

Entre otros metales, la plata al contado cedió un 0,2%, hasta los 66,03 dólares por onza; el platino perdió un 0,8%, hasta los 1.805,53 dólares, y el paladio cayó un 0,7%, hasta los 1.396,08 dólares.