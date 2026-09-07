El presidente de EAU iniciará una visita de Estado a Alemania el 9 de septiembre

ABU DABI, 7 de septiembre de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, iniciará el miércoles 9 de septiembre una visita de Estado a la República Federal de Alemania.

Durante la visita, el jeque Mohamed bin Zayed se reunirá con el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y con el canciller, Friedrich Merz, para abordar los sólidos y duraderos vínculos entre ambos países y analizar oportunidades para profundizar la cooperación, especialmente en los ámbitos económico y del desarrollo, en beneficio de sus intereses comunes.

Las conversaciones se celebrarán en el marco de la asociación estratégica entre EAU y Alemania.

Los encuentros también abordarán la evolución regional e internacional y diversas cuestiones de interés común.