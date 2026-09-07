El embajador de EAU se reúne con el presidente del Congreso de Colombia

BOGOTÁ, 7 de septiembre de 2026 (WAM) – Mohamed Abdulla Al Shamsi, embajador de Emiratos Árabes Unidos en Colombia, se reunió con Honorio Miguel Henríquez Pinedo, presidente del Congreso de la República de Colombia, en la sede de la institución.

Durante el encuentro, ambas partes abordaron los históricos lazos de amistad y cooperación entre EAU y Colombia y las vías para seguir reforzando y desarrollando las relaciones bilaterales, en un año en el que ambos países celebran el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.

Las dos partes destacaron asimismo las relaciones económicas y comerciales entre ambos países. En este sentido, Al Shamsi subrayó el importante crecimiento del volumen comercial y destacó la necesidad de seguir diversificando los intercambios bilaterales y ampliar la cooperación económica y en materia de inversiones.

Además, ambas partes abordaron la culminación de los procedimientos de ratificación de varios acuerdos económicos bilaterales. Al Shamsi subrayó la importancia de acelerar el proceso, dado el papel de estos acuerdos a la hora de proporcionar un marco jurídico para reforzar el comercio, la inversión y la cooperación económica.

Por su parte, Henríquez destacó la importancia de los acuerdos y afirmó que hará un seguimiento de su situación y de los correspondientes procedimientos legislativos en el Congreso.

Las dos partes analizaron también las vías para reforzar la cooperación parlamentaria entre el Consejo Nacional Federal (FNC) de EAU y el Congreso de Colombia. Al Shamsi destacó la importancia de reactivar el memorando de entendimiento entre ambas instituciones, así como los comités parlamentarios de amistad EAU-Colombia, con el objetivo de reforzar la comunicación y facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias parlamentarias.

Al término de la reunión, ambas partes expresaron su compromiso común de seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales y avanzar en la cooperación parlamentaria y económica en apoyo de los intereses comunes de EAU y Colombia.