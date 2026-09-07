El equipo de búsqueda y rescate de EAU continúa sus operaciones de ayuda en Rasuwa, Nepal

KATMANDÚ, 7 de septiembre de 2026 (WAM) – El equipo de búsqueda y rescate de Emiratos Árabes Unidos continúa sus operaciones sobre el terreno en la zona de Rasuwa, en Nepal, como parte de los esfuerzos humanitarios de EAU para apoyar a las autoridades nepalesas en las labores de búsqueda y rescate y en la respuesta a las consecuencias de las devastadoras inundaciones que azotaron el país.

Las operaciones sobre el terreno continúan en coordinación con las autoridades nepalesas en Rasuwa, mediante el uso de equipos y tecnologías avanzadas para realizar labores de reconocimiento terrestre. También se están utilizando drones para obtener imágenes y efectuar reconocimientos aéreos, así como para elaborar mapas tridimensionales.

Estas operaciones contribuyen a acelerar las labores de búsqueda y rescate, ahorrar tiempo y recursos y reforzar los esfuerzos para aliviar la difícil situación humanitaria en Nepal tras las inundaciones, que han dejado miles de muertos o desaparecidos.

Hammoud Al Afari, director de las Operaciones de Ayuda de EAU, afirmó que el equipo emiratí está desplegando todos los recursos disponibles para prestar apoyo humanitario en condiciones difíciles, localizar a personas desaparecidas en las zonas afectadas por el desastre y evaluar otros lugares damnificados, con el fin de garantizar la continuidad de la asistencia a los afectados.

Añadió que estos esfuerzos ponen de relieve el compromiso humanitario de larga trayectoria de EAU con la asistencia a las comunidades afectadas por desastres naturales en todo el mundo y con la prestación de apoyo en momentos de crisis y catástrofes.