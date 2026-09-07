EAU presenta sus preparativos para acoger la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026

ABU DABI, 7 de septiembre de 2026 (WAM) – El Ministerio de Asuntos Exteriores (MoFA), en colaboración con la Autoridad Nacional de Medios (NMA), celebró este lunes una sesión informativa para los medios de EAU en la que presentó los preparativos del país para acoger, del 8 al 10 de diciembre y en colaboración con Senegal, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026. El encuentro refleja el compromiso de EAU con el refuerzo de la seguridad hídrica y con el impulso de los esfuerzos mundiales para desarrollar soluciones prácticas y sostenibles para la gestión de los recursos hídricos y garantizar el acceso universal al agua potable y al saneamiento.

La Autoridad Nacional de Medios acogió la sesión informativa como parte de los esfuerzos para reforzar la coordinación entre las entidades nacionales y garantizar una cobertura mediática integral de las principales iniciativas y acontecimientos internacionales. La sesión también respalda el papel de EAU como plataforma mundial para el diálogo y la búsqueda de soluciones conjuntas, al tiempo que pone el foco en cuestiones clave relacionadas con la seguridad hídrica, el desarrollo sostenible y el cambio climático.

Abdulla Balalaa, ministro adjunto de Asuntos Exteriores para Energía y Sostenibilidad, participó en la sesión y destacó la importancia de que EAU acoja la Conferencia, los últimos avances en los preparativos y el papel del encuentro en el fortalecimiento del diálogo internacional y la aceleración de los esfuerzos para garantizar el acceso universal al agua potable y al saneamiento.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026 se centrará en transformar los compromisos internacionales en medidas concretas y reforzar la integración de la financiación, la tecnología y la innovación para desarrollar soluciones prácticas en el sector del agua, además de impulsar alianzas internacionales capaces de generar un impacto sostenible y a gran escala.

Balalaa afirmó que la organización de la Conferencia por parte de EAU, en colaboración con Senegal, refleja el compromiso del país con el apoyo a la acción multilateral y el fortalecimiento de la cooperación mundial para afrontar los desafíos relacionados con el agua. Señaló que el encuentro representa un momento decisivo para aunar esfuerzos y acelerar la transformación de los compromisos internacionales en acciones concretas que respalden la gestión sostenible de los recursos hídricos.

Explicó que la Conferencia ofrecerá una plataforma que reunirá a gobiernos, organizaciones internacionales, instituciones financieras, empresas, expertos y representantes de la sociedad civil para analizar formas de reforzar la cooperación, intercambiar conocimientos y experiencias y desarrollar soluciones prácticas y sostenibles para la gestión de los recursos hídricos. Reafirmó asimismo el compromiso de EAU de mantener la cooperación con la comunidad internacional para lograr que la Conferencia de 2026 marque un verdadero punto de inflexión en la acción climática y en materia de agua, mediante la aceleración de la innovación y la adopción de soluciones tecnológicas sostenibles que protejan el futuro de las próximas generaciones.

Balalaa destacó también la importancia de la sesión informativa, organizada por la Autoridad Nacional de Medios en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, para dar a conocer los preparativos de EAU para acoger la Conferencia, los resultados de los recientes contactos y consultas internacionales y las principales prioridades para la próxima fase. Según explicó, estos esfuerzos contribuirán a aumentar la concienciación sobre los desafíos relacionados con el agua y a respaldar las iniciativas nacionales e internacionales destinadas a afrontarlos.

Mohammed Saeed Al Shehhi, vicepresidente y secretario general de la Autoridad Nacional de Medios, afirmó que la organización de la sesión refleja la asociación estratégica y la estrecha coordinación entre las entidades nacionales, así como los esfuerzos para unificar las actividades mediáticas y de comunicación vinculadas a los preparativos de EAU para la Conferencia y reforzar la preparación de los medios de acuerdo con la posición del país y la magnitud de este acontecimiento internacional.

Añadió que la Conferencia constituye un hito importante para impulsar las cuestiones relacionadas con el agua en la agenda internacional y mostrar el enfoque de EAU para fomentar la cooperación internacional, el intercambio de conocimientos y las alianzas destinadas a afrontar los desafíos hídricos. Señaló además que la Autoridad está proporcionando un apoyo mediático integral a la Conferencia para garantizar el acceso a la información y a los mensajes clave y comunicar de forma eficaz la importancia y los resultados del encuentro tanto al público nacional como internacional.

Al Shehhi explicó que los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la concienciación de la sociedad sobre los desafíos relacionados con el agua y sobre la importancia de contribuir a los esfuerzos para abordarlos. Añadió que la sesión informativa marca el inicio de una campaña integrada de comunicación y sensibilización que acompañará los preparativos de EAU hasta la celebración de la Conferencia.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026 tiene como objetivo acelerar la aplicación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6), que busca garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, al tiempo que refuerza la cooperación internacional para afrontar los crecientes desafíos que afectan a los recursos hídricos en todo el mundo.

EAU acogerá la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026 en Abu Dabi, donde se reunirán representantes de gobiernos, organizaciones internacionales, instituciones financieras, el sector privado, el mundo académico y la sociedad civil para reforzar las alianzas y acelerar el desarrollo de soluciones prácticas y sostenibles frente a los desafíos mundiales relacionados con el agua.