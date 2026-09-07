Miral anuncia tres nuevas áreas temáticas de Harry Potter en Warner Bros. World Abu Dhabi

ABU DABI, 7 de septiembre de 2026 (WAM) – Miral, en colaboración con Warner Bros. Discovery Global Experiences, anunció tres nuevas áreas temáticas de Harry Potter en Warner Bros. World Abu Dhabi, el mayor parque temático cubierto de la región.

Diagon Alley, Hogwarts y el Forbidden Forest ocuparán aproximadamente 63.000 metros cuadrados y está previsto que las obras concluyan en 2029. Las nuevas áreas contarán con atracciones inspiradas en Harry Potter creadas exclusivamente para el parque de Abu Dabi.

Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente de Miral, afirmó: «La incorporación de las tres nuevas áreas temáticas de Harry Potter representa un hito importante en la evolución continua de Yas Island y del emirato de Abu Dabi».

Añadió que la ampliación refleja la larga colaboración de Miral con Warner Bros. Discovery Global Experiences y respalda los objetivos de Abu Dabi en materia de diversificación económica y turismo, al tiempo que refuerza la posición de Yas Island como destino mundial de ocio y entretenimiento.

Simon Robinson, presidente de Global Experiences y Studio Operations de Warner Bros. Discovery, señaló: «La incorporación de tres nuevas áreas temáticas de Harry Potter nos permite profundizar la conexión entre nuestras franquicias emblemáticas y los visitantes que las aprecian».

Añadió que el proyecto refleja la visión a largo plazo de la compañía para desarrollar experiencias de entretenimiento inmersivas que establezcan nuevos estándares en el sector.

Warner Bros. World Abu Dhabi, que actualmente cuenta con seis áreas temáticas, ampliará su oferta con las nuevas experiencias de Harry Potter y con dos atracciones de DC anunciadas anteriormente, Kryptonite Collider y Superman Up and Away.

En conjunto, estas incorporaciones forman parte de una ampliación más amplia que aumentará en más de un 50% la superficie total del parque, con alrededor de 70.000 metros cuadrados adicionales, y reforzará aún más la oferta de ocio y entretenimiento de Yas Island.