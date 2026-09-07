EAU expresa su solidaridad con la República Democrática del Congo y traslada sus condolencias por las víctimas de un incendio

ABU DABI, 7 de septiembre de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos expresó su solidaridad con la República Democrática del Congo tras un incendio en un recinto donde se celebraba una boda en la capital, Kinshasa, que causó varios muertos y heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores (MoFA) trasladó sus sinceras condolencias y su solidaridad a las familias de las víctimas, así como a la República Democrática del Congo y a su pueblo por esta tragedia, y deseó una pronta recuperación a todos los heridos.