EAU registra 1,9 billones de dírhams en comercio exterior no petrolero en el primer semestre de 2026, según el ministro de Comercio Exterior en la AIM Investment Summit

DUBÁI, 7 de septiembre de 2026 (WAM) – Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Comercio Exterior y presidente de la 15.ª edición de la AIM Investment Summit 2026, inaugurada este lunes en el Dubai World Trade Centre, afirmó que Emiratos Árabes Unidos ha consolidado su posición como centro mundial del comercio y la inversión gracias a una economía abierta, ágil y basada en múltiples alianzas, unas infraestructuras avanzadas y un entorno legislativo y regulatorio favorable a las empresas. Estos factores, señaló, refuerzan la capacidad del país para transformar los cambios globales en nuevas oportunidades de crecimiento.

La cumbre comenzó con la participación de dirigentes, responsables políticos, inversores institucionales e innovadores, y reúne a 25.000 participantes de 191 países y organizaciones, además de 540 ponentes internacionales en 103 sesiones magistrales, interactivas y de diálogo.

Al Zeyoudi señaló que la AIM Investment Summit 2026, celebrada bajo el lema «Reconfigurar la prosperidad mundial: abrir nuevas vías de inversión hacia un futuro sostenible e inclusivo», tiene lugar en un momento de rápidas transformaciones de la economía mundial que están redefiniendo el panorama del comercio y la inversión, impulsadas por el desarrollo tecnológico, los reajustes geopolíticos, la aceleración de los esfuerzos en materia de sostenibilidad y la aparición de nuevos polos de crecimiento en distintas regiones.

Explicó que EAU se preparó con antelación para estas transformaciones y ha seguido desarrollando un modelo económico basado en la apertura y las alianzas internacionales. En este contexto, destacó que el comercio exterior no petrolero del país superó los 1,9 billones de dírhams durante el primer semestre de 2026.

Añadió que, en 2025, EAU recibió 48.300 millones de dólares en flujos de inversión extranjera directa (IED), lo que situó al país en el noveno puesto mundial entre los principales destinos de este tipo de inversión. El volumen acumulado de IED en el país superó, además, los 1,17 billones de dírhams.

Al Zeyoudi afirmó que la próxima etapa estará marcada por rápidos cambios en la geografía de la economía mundial, una transición hacia economías impulsadas por la tecnología y la transformación de la sostenibilidad en una oportunidad de inversión.

Subrayó la importancia de invertir en sectores de futuro, especialmente en inteligencia artificial, energías limpias, tecnologías climáticas, seguridad alimentaria e hídrica e infraestructuras sostenibles.

El ministro destacó que EAU ofrece a los inversores no solo un mercado, sino también una plataforma mundial para crecer, expandirse y acceder a nuevos mercados. Asimismo, subrayó la importancia de construir alianzas a largo plazo que contribuyan a la transferencia de conocimientos y tecnología, generen empleo y fomenten un crecimiento sostenible e inclusivo.

Al Zeyoudi afirmó que EAU aspira a seguir desempeñando su papel como puente entre mercados y economías y a abrir nuevas vías para el comercio, la inversión y la tecnología. En este sentido, señaló que la próxima etapa exige pasar de hablar sobre el futuro de la inversión a «invertir en el futuro».