El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe el juramento de los nuevos embajadores

ABU DABI, 8 de septiembre de 2026 (WAM) – Los nuevos embajadores de Emiratos Árabes Unidos prestaron juramento ante el presidente del país, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en presencia del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial.
El presidente deseó a los embajadores éxito en sus funciones y en el fortalecimiento de la cooperación con los países de destino, en línea con el compromiso de Emiratos de desarrollar alianzas internacionales constructivas que impulsen intereses compartidos y una prosperidad duradera.
Prestaron juramento Sultan Mohammed Saeed Al Shamsi, embajador de Emiratos Árabes Unidos ante el Reino Hachemí de Jordania; Ghanem Issa Ahmed Al Falahi, embajador ante la República de Togo; Rashid Abdullah Ibrahim Al Tunaiji, embajador ante Hungría; Ali Issa Musbeh Al Zaabi, embajador ante la República de Ruanda; Muhannad Sulaiman Abdulla Al Naqbi, embajador ante la República Cooperativa de Guyana; y Nasser Huwaiten Theban Al Ketbi, embajador ante la República de Tayikistán.
A la ceremonia asistieron el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos; el jeque Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado; el jeque Nahyan bin Saif Al Nahyan, viceministro de Estado, y varios altos cargos.