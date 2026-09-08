Los líderes de Emiratos Árabes Unidos felicitan al copríncipe de Andorra por la Fiesta Nacional

ABU DABI, 8 de septiembre de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación a monseñor Josep-Lluís Serrano Pentinat, copríncipe episcopal de Andorra, con motivo de la Fiesta Nacional del país.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares a monseñor Josep-Lluís Serrano Pentinat y al jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot Zamora.