Los líderes de Emiratos Árabes Unidos felicitan al copríncipe de Andorra por la Fiesta Nacional

Los líderes de Emiratos Árabes Unidos felicitan al copríncipe de Andorra por la Fiesta Nacional

ABU DABI, 8 de septiembre de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación a monseñor Josep-Lluís Serrano Pentinat, copríncipe episcopal de Andorra, con motivo de la Fiesta Nacional del país.

El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares a monseñor Josep-Lluís Serrano Pentinat y al jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot Zamora.