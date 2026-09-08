Emiratos Árabes Unidos condena los ataques hutíes contra instalaciones civiles y económicas de Arabia Saudí y contra buques

ABU DABI, 8 de septiembre de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos ha condenado en los términos más enérgicos los ataques del grupo terrorista hutí contra instalaciones civiles y económicas en las ciudades saudíes de Abha, Khamis Mushait, Jizán y Najrán, que han dejado decenas de civiles heridos, entre ellos mujeres y niños.

Emiratos también condenó la persistencia de los ataques contra buques comerciales en el mar Rojo, que amenazan la seguridad de la navegación marítima.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que los ataques constituyen una violación flagrante de la soberanía de Arabia Saudí y una amenaza para su seguridad y estabilidad.

El Ministerio reiteró la solidaridad de Emiratos con Arabia Saudí y su apoyo a todas las medidas destinadas a preservar la seguridad y la estabilidad del Reino.