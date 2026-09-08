EDGE y Safran avanzan en la cooperación estratégica en defensa en Brasil

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 de septiembre de 2026 (WAM) – SIATT, filial brasileña de EDGE Group especializada en armas inteligentes y sistemas de misiles e integradora de sistemas del programa estratégico brasileño SisGAAz, ha firmado un memorando de entendimiento con Safran Electronics & Defence para explorar la cooperación en sistemas de misiles, municiones merodeadoras, defensa costera y tecnologías relacionadas.

Una de las principales iniciativas del acuerdo será el desarrollo de capacidades para fabricar y desarrollar motores de cohete de combustible sólido en las instalaciones de SIATT en Brasil. Las empresas también estudiarán la cooperación en tecnologías críticas, entre ellas sistemas de medición inercial y navegación, receptores del Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GNSS), actuadores, visores optrónicos y cabezas buscadoras.

El consejero delegado y director general de EDGE, Hamad Al Marar, señaló que el acuerdo amplía la red global de socios del grupo en Brasil y reúne a Safran Electronics & Defence y SIATT para desarrollar capacidades de motores de cohete de combustible sólido en territorio brasileño.

«Refleja nuestro compromiso de reforzar las capacidades soberanas de defensa de nuestros socios en la región», afirmó.

Por su parte, Alexandre Ziegler, responsable de la unidad de negocio de Defensa de Safran Electronics & Defence, destacó que la alianza reúne competencias complementarias para apoyar el desarrollo de nuevas capacidades de defensa en Brasil.

«Esperamos trabajar con nuestros socios para explorar oportunidades de cooperación en Brasil y en toda la región», añadió.